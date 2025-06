Sorvetes juninos invadem o Rio Do arraial direto pro potinho: sorvetes juninos invadem o Rio O clima de festa junina já chegou ao Rio… com um toque gelado e irresistível... Revista Manchete|Do R7 02/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h17 ) twitter

Revista Manchete

Do arraial direto pro potinho: sorvetes juninos invadem o Rio. O clima de festa junina já chegou ao Rio… com um toque gelado e irresistível dos sorvetes Stuppendo! A Agenda Rio 360 foi conferir de perto essa explosão de sabor e tradição na Barra da Tijuca. São mais de 10 opções inspiradas nas festas de São João — os sabores do Festival Junino vão de paçoca, tapioca e manjar a cocada mole, cocada brûlée, cocada com abóbora, batata-doce, curau, milho verde e bolo de cenoura. Um verdadeiro arraiá de gelatos que une afeto, criatividade e sabor.

