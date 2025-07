Surfe: Pega essa Onda! Nesta edição, vamos deslizar pelas ondas do mar, no universo do surfe. E o Rio de Janeiro pode ser considerado o nosso Havaí, com... Revista Manchete|Do R7 25/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h38 ) twitter

Revista Manchete

Nesta edição, vamos deslizar pelas ondas do mar, no universo do surfe. E o Rio de Janeiro pode ser considerado o nosso Havaí, com campeonato mundial em Saquarema, escolinha no Arpoador e grandes nomes do esporte. Confira!

Não perca a oportunidade de saber mais sobre este emocionante evento e a cultura do surfe no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

