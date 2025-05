Theatro Municipal: Joia da Cultura Nacional Descortinamos o palco que já recebeu os maiores artistas do mundo em espetáculos de dança, música, ópera e artes cênicas. Apresentamos... Revista Manchete|Do R7 26/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 08h36 ) twitter

Descortinamos o palco que já recebeu os maiores artistas do mundo em espetáculos de dança, música, ópera e artes cênicas. Apresentamos em detalhes o exuberante Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que, com seus 115 anos, preserva valiosas obras de arte, conta com uma programação diversificada e hoje é considerado um espaço mais democrático.

Para saber mais sobre a rica história e as atrações do Theatro Municipal, consulte a matéria completa na Revista Manchete.

