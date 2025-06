“Trabalhadores”: exposição de Sebastião Salgado na Casa Firjan “Trabalhadores”: exposição de Sebastião Salgado na Casa Firjan A Casa Firjan abriu ao público a exposição “Trabalhadores”, do fotógrafo... Revista Manchete|Do R7 10/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 09h37 ) twitter

A Casa Firjan abriu ao público a exposição “Trabalhadores”, do fotógrafo Sebastião Salgado. Essa é a primeira mostra realizada no Rio de Janeiro após a morte do artista e ficará em cartaz até 21 de setembro. Com entrada gratuita, a exposição reúne 149 fotografias feitas entre 1986 e 1992, que retratam diversas realidades do trabalho ao redor do mundo. O público pode visitar a mostra de terça a domingo, das 9h às 18h30.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra mais sobre essa exposição imperdível!

