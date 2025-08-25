Turismo: GRAMADO
ENCANTOS QUE ATRAEM O BRASIL E O MUNDO Localizada na Serra Gaúcha, Gramado é um dos destinos turísticos mais desejados do Brasil....
Localizada na Serra Gaúcha, Gramado é um dos destinos turísticos mais desejados do Brasil. Suas ruas arborizadas, arquitetura inspirada em cidades europeias e o clima ameno criam um cenário perfeito para quem busca charme e romantismo. Seja no inverno com as baixas temperaturas e os festivais de chocolate quente, seja no verão com os campos floridos, a cidade tem atrações para todas as estações.
