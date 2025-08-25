Uma Homenagem a Rita Lee por Beto Lee
No dia 31 de agosto, domingo, o Vivo Rio será palco de um espetáculo imperdível: “Uma Homenagem a Rita Lee”, comandado por Beto Lee, filho da icônica Rainha do Rock brasileiro. Em uma noite dedicada à memória e à obra de Rita Lee, o público poderá reviver clássicos que marcaram gerações, como “Saúde”, “Lança Perfume”, “Ovelha Negra”, “Ando Meio Desligado” e muitos outros.
