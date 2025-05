Vanessa da Mata agita o Rio com novo show Vanessa da Mata agita o Rio com novo show No dia 24 de maio, é a vez de Vanessa da Mata anunciar sua nova turnê: “Todas Elas”. A cantora... Revista Manchete|Do R7 18/05/2025 - 11h23 (Atualizado em 18/05/2025 - 11h23 ) twitter

Vanessa da Mata agita o Rio com novo show No dia 24 de maio, é a vez de Vanessa da Mata anunciar sua nova turnê: “Todas Elas”. A cantora vai apresentar seu novo show em diversas cidades pelo país ainda este ano; a estreia será no Rio de Janeiro, no Qualistage.

