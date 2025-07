Visit Rio: a marca do turismo carioca VISIT RIO: MARCA REGISTRADA DO TURISMO CARIOCA Reconhecida como entidade de utilidade pública, a fundação possui mais de 200 empresas... Revista Manchete|Do R7 27/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Revista Manchete

Reconhecida como entidade de utilidade pública, a fundação possui mais de 200 empresas mantenedoras e trabalha para impulsionar a visibilidade global do Rio de Janeiro. A receptividade do carioca é algo que chama a atenção dos turistas. E, se falarmos da imponência das belezas naturais, algo que muito nos favorece, logo pensamos na máxima popular: “o Rio continua lindo” e exuberante. Somam-se às encantadoras paisagens e ao calor humano outros fatores, como a conjugação de esforços entre os setores público e privado, que atuam de maneira significativa para elevar nossas potencialidades turísticas. Tanto é que, de janeiro a maio de 2025, a cidade recebeu mais de 1 milhão de turistas internacionais, fruto da efervescência do réveillon, do nosso carnaval pujante (especialmente com a extensão para três noites de desfiles na Marquês de Sapucaí) e do megashow da cantora Lady Gaga, na praia de Copacabana.

Para saber mais sobre o impacto do Visit Rio no turismo carioca, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete.

Leia Mais em Revista Manchete:

Laranjas de Tanguá

Entrevista do Mês: Sávio Neves

O Direito no Berço do Brasil