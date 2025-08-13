Logo R7.com
Zezé & Luciano comemoram 30 anos de carreira com show especial no Qualistage. No dia 22 de agosto de 2025, o palco do Qualistage, no Rio de Janeiro, será tomado por uma onda de nostalgia, emoção e celebração. A dupla Zezé Di Camargo & Luciano, ícone absoluto da música sertaneja, apresenta o espetáculo “Novos Tempos”, uma homenagem à sua trajetória de mais de 30 anos que transformou o gênero e conquistou milhões de corações.

