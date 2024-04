Abril laranja: mês da prevenção contra a crueldade animal

Alto contraste

Abril laranja nenhum animal deve ser mantido acorrentado (Imagem de Andrew Martin por Pixabay)

Acredito que para muitas pessoas se intrometer no que passa na casa do vizinho ou em algum local estranho seja algo extremamente difícil e eu concordo. Mas não posso deixar de alertar que caso saiba de algum tipo de abuso e, por medo de retaliação ou de qualquer outra coisa, você se omite, VOCÊ é direta ou indiretamente conivente com a situação. Eu sei também que crianças, mulheres e idosos sofrem calados muitos tipos de abuso que não marcam o corpo, mas dilaceram a alma. Debater essa temática, incomoda, indigna, mas precisamos falar, assim como falar da crueldade e toda e qualquer violência cometida contra os animais. Aliás, há estudos e publicações que comprovam ligação entre a situação de violência doméstica e maus-tratos a animais. No livro ‘Maus-tratos aos animais e violência contra pessoas’ , o autor e policial militar, Marcelo Robis, demonstra que, 32% das pessoas autuadas por maus-tratos a animais possuíam registros por furto, homicídio, lesão corporal e ameaça. Os agressores agem violentamente contra os bichos como forma de coagir, controlar e demonstrar para as demais pessoas da família o suposto poder e as atitudes que eles podem ter diante de um desapontamento.

A partir da observação de inúmeros casos, a teoria do Link, ou do Elo (forma mais conhecida no Brasil) foi criada há mais de 50 anos nos Estados Unidos. A teoria afirma que sempre existe essa tríade da violência doméstica, maus-tratos contra as crianças e maus-tratos aos animais.

A prática de maus-tratos não se limita a bater nos animais. Outras condutas também denotam crueldade. A médica veterinária, doutora Rosângela Ribeiro Gebara, gerente de projetos do Instituto Ampara Animal, fala mais sobre o Abril laranja:

Sua denúncia pode salvar vidas! Não se cale! Em São Paulo, o boletim de ocorrência pode ser realizado pela internet no site da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Caso prefira, a denúncia pode ser anônima pela DEPA - Delegacia Eletrônica de Proteção Animal.

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!