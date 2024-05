Banho traz dignidade e arranca sorrisos!

Alto contraste

Banho para pessoas e pets

Há uma semana tive a oportunidade de acompanhar de perto a ação da ONG Banho Solidário Sampa e me encantei com o perfume, os olhares, os sorrisos e os latidos que vi passar por ali! Há quatro anos, o Paulo Fernandes, responsável pela iniciativa, teve a ideia de oferecer banhos às pessoas e começou a traçar estratégias para viabilizar a ação. Logo de cara ele percebeu que muitos tinham animais de estimação. Sensibilizado, se reprogramou para banhar os patudos também! Hoje, os detalhes são cuidados a 500 mãos! Isso mesmo! São 250 voluntários empenhados em tornar cada ação pra lá de especial. As pessoas se revezam nos finais de semana e dão uma verdadeira aula de empatia.

Todos chegam com um olhar perdido, às vezes cabisbaixos e junto, a barriga roncando, as unhas sujas, a roupa rasgada. Homens e mulheres entram em uma fila com ou sem seus pets, preenchem uma ficha e pegam um lanche. O Paulo contou como as engrenagens do evento funcionam:

Depois da primeira refeição, fica até mais fácil pensar e escolher as roupas que vão vestir após o banho:

E por todos os cantos, a dedicação dos voluntários é essencial. O André de Bellis comanda a quantidade de água e explica como tudo funciona:

Agora é a vez dos pets ficarem cheirosos!!!

Você também pode ajudar! Veja como:

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

