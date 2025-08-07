2 Dicas para investir na bolsa (mesmo com pouco dinheiro!) Tudo de Entretenimento|Do canal Patricia Lages no YouTube 07/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h52 ) twitter

Vou te dar uma dica extra! Confira:

1) Analise a empresa – Você seria sócio de uma empresa que não conhece? Não, né? Por isso, ANTES de comprar uma ação, você deve conhecer a empresa, ver se o propósito dela está alinhado aos seus valores, se ela apresenta resultados comprovados e se pensa no futuro. O mercado de ações é para quem quer investir pensando no futuro (não comprar hoje e vender amanhã). Por isso, empresas que não estão com os olhos voltados para o futuro têm menos chances de serem rentáveis no futuro.

2) Aproveite os SPLITS – Split é quando a empresa divide as ações e o preço baixa. Exemplo: se a ação de uma empresa custava R$ 100 e ela faz um split de 2 pra 1, cada ação passará a custar R$ 50, permitindo que mais pessoas possam ter acesso. O valor da empresa continua o mesmo, porém, investidores menores também poderão possuir suas ações.

3) Resultado passado não é garantia de resultado futuro – Essa é a regra de ouro sobre investimentos de renda variável (qualquer um). No caso de investimento em ações, analisar os resultados anteriores da empresa é importante, porém, não é garantia de que o mesmo resultado vai se repetir futuramente. Tenha isso em mente!

IMPORTANTE: Dei o exemplo da minha compra de ações desta semana – Ambipar, no caso – não como indicação do que você deve fazer, mas como exemplo de como eu analisei a empresa e tomei a minha decisão. A citação é em caráter de exemplo, pois a empresa está alinha da ao que eu busco e acredito. Faça as suas escolhas com consciência e diversifique os seus investimentos!

