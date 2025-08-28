A CASA ESTÁ TRANSFORMADA l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 28/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h50 ) twitter

Oi, pessoal! Mostrei pra vocês no vlog anterior que eu estava a caminho da Casa Gialla. Assim que cheguei lá, já fui ver como está o andamento da obra. E fiz questão de registrar todos os detalhes pra compartilhar aqui no canal!

Está tudo ficando do jeitinho que imaginávamos e eu amei o toque de vida que as cores da @tintasancora e @capicor.tintas deram para todos os ambientes. Sem contar com toda a durabilidade desse material que foi aplicado pela equipe da @pinturas_m_m_oficial. Ainda tem muita coisa pra ser feita e estou muito ansiosa pra ver tudo pronto!

Mesmo depois de um dia cansativo, preparei um bolo para o café da manhã do dia seguinte. Mas a aventura ainda não acabou e continua no próximo vídeo!

O que acharam? Comentem aqui e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal pra conferir os próximos conteúdos. Beijos!

