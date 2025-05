A emocionante jornada de T Rex, o cão com duas patas que superou o abandono Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 22/05/2025 - 19h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h50 ) twitter

T-Rex nasceu com apenas duas patas, mas encontrou um lar cheio de amor no santuário de Tina Marie, que transforma vidas de cães com deficiência.

Em um dia especial, o criador de conteúdo @neenib levou T-Rex para viver momentos inesquecíveis: passeio na loja de pets, corridas ao ar livre e, pela primeira vez na vida, a praia!

Entre pulos, brincadeiras e um cochilo embalado pela brisa, T-Rex mostrou que a verdadeira força vem de dentro.

📸 Créditos: TikTok / @neenib

