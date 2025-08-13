Abrigo acolhe animal de 13 quilos e ninguém conseguia acreditar que era uma gata #gatos #obesidade Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 13/08/2025 - 16h30 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h50 ) twitter

🐾 De 13kg para uma vida leve e cheia de energia!

A gata Bertha, resgatada nas ruas de Calgary, mal conseguia se mover quando chegou ao abrigo. Com dieta, caminhadas e muito amor, ela perdeu peso, recuperou a mobilidade e ganhou uma nova família. Hoje, saudável e feliz, vive a vida que sempre mereceu. 💛

📸 Instagram/@franks.potato.farm

