Abrigo acolhe animal de 13 quilos e ninguém conseguia acreditar que era uma gata #gatos #obesidade
🐾 De 13kg para uma vida leve e cheia de energia!
A gata Bertha, resgatada nas ruas de Calgary, mal conseguia se mover quando chegou ao abrigo. Com dieta, caminhadas e muito amor, ela perdeu peso, recuperou a mobilidade e ganhou uma nova família. Hoje, saudável e feliz, vive a vida que sempre mereceu. 💛
📸 Instagram/@franks.potato.farm
