ALEZINHO FOI TRABALHAR COM A GENTE l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 19/06/2025 - 20h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! Tudo bem? Por aqui fui pra um evento muito especial da @fast4youhomemarket. E pela primeira vez o Alezinho foi acompanhar e assistir de pertinho a minha apresentação e do Edu.

Ele mostrou tudo sobre a @fazendasedrez, marca que conta com uma linha cheia de produtos com esse gostinho único que consegue fazer toda a diferença na cozinha. E eu falei da @anahickmann.esmaltes, @use.makeupanahickmann e @salvatorecosmeticos, meus produtos de beleza que, em breve, estarão disponíveis em vários condomínios. O Alezinho amou e é claro que depois nós saímos pra almoçar e curtir o dia em família!

E não para por aí: na mesma semana fui com o Edu fazer uma sessão de fotos para a @drmoveoficial, que é essencial na nossa rotina de exercícios e a busca por um estilo de vida mais saudável. E também registrei um passeio maravilhoso que fiz com ele em um carro clássico. Vem conferir!

O que acharam dos nossos dias? Comentem aqui e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

‌



INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

‌



FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

‌



#anahickmann #eduguedes #vlog

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.