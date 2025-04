ANIVERSÁRIO DE 11 ANOS DO ALEZINHO I ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 03/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 20h50 ) twitter

Oi, pessoal! Chegou a hora de comemorar o aniversário do Alezinho. E como ele sempre amou tudo que envolve o universo de carros, pra esse ano escolheu a Porsche como tema da festa!

Cada detalhe da festa foi pensado com muito carinho pra ficar como o Alezinho tinha sonhado. Então foi impossível pra ele não se divertir ao lado da família e amigos com tantas coisas incríveis que preparamos para a festa.

Foi incrível! Eu amei muito viver esse momento e é claro que gravei tudo pra compartilhar aqui com vocês!

O que acharam do aniversário? Comentem aqui e não esqueçam de se inscrever no canal pra conferir tudo que acontece aqui no canal. Beijos!

‌



Um agradecimento especial para:

Decoração @barbaramarques.decor

‌



Buffet: @planetakidsoficial

Assessoria:@arrozdefestaoficial

‌



Assessoria: @carolqueirozassessoria

Algodão Doce @candypopalgodao

Churros @churrosdamamy

⁠Morango com Chocolate @dberry.brasil

Baladinha, Animação e Recreação @soalegria_oficial

Carrinho de Fini @fini.carrinho

⁠Sorvetes @stuppendo

Bolo e Doces @marianafrancojunqueira

Foto e Espelho Mágico @mais.photo

Lembrancinha Garrafinhas @domlopespersonalizados

Lembrancinha Necessaire @vivacriacoes

Carrinho de Brigadeiro @bluebrigaderia e @anazucatelli

Balões ⁠@puccabaloes

Luzes e Efeitos ⁠@casaliluminadoeventos

