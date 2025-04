APOLINE FALA SOBRE TRANSIÇÃO DE GÊNERO E CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO! Tudo de Entretenimento|Do canal Selfie Service Cortes no YouTube 18/04/2025 - 15h11 (Atualizado em 18/04/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Teve um psiquiatra que eu fui, logo no início, que ele queria me fazer desistir praticamente…” Apoline conta no #SelfieService alguns detalhes sobre sua transição, experiências durante esse processo e que já tem data marcada para sua cirurgia de redesignação sexual.

Inscreva-se no canal Lucas Selfie: https://www.youtube.com/@LUCASELFIE/

Inscreva-se no canal de cortes: https://www.youtube.com/@selfieservicecortes/

🤳 Redes Oficiais 📲

‌



Instagram: @lucaselfie https://www.instagram.com/lucaselfie/

Twitter: @lucasmaciel

‌



Instagram: https://www.instagram.com/selfieservice/

Twitter: @selfieservice_

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@olucasmaciel/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.