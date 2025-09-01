Após 3000 dias em abrigo, cão simpático entristece por nunca ser adotado #cães #adoçãodeanimais
Alemão chegou filhote ao Canil Municipal de Mogi das Cruzes em 2017. Seus três irmãos foram adotados. Ele não. Foram 8 anos abanando o rabo, olhando o portão e sonhando com uma família. 🐶✨
O Projeto @passeioanimal.mogi compartilhou sua história e mobilizou milhares de pessoas. Hoje, alguns interessados apareceram, mas Alemão segue à espera da primeira chance de sua vida.
👉 Será que essa espera finalmente vai acabar?
📸 Instagram/@passeioanimal.mogi
