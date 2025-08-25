BASTIDORES, PODCAST E NOVIDADES DA SEMANA l ANA HICKMANN
No vlog de hoje mostro um pouco dos bastidores de gravação do Hoje em Dia e também alguns momentos fora da TV.
Depois das gravações, aproveitei para fazer as unhas com a minha coleção @anahickmann.esmaltes e fiz uma live especial para apresentar as novidades da @rommanel.
No dia seguinte, fui cedo para o programa e segui para participar do podcast BDQC, onde compartilhei minha trajetória pessoal e profissional. Ainda sobrou tempo para comprar arranjos e plantinhas na @milplantas antes de ir para o haras.
