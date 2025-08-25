BASTIDORES, PODCAST E NOVIDADES DA SEMANA l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 25/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h50 ) twitter

No vlog de hoje mostro um pouco dos bastidores de gravação do Hoje em Dia e também alguns momentos fora da TV.

Depois das gravações, aproveitei para fazer as unhas com a minha coleção @anahickmann.esmaltes e fiz uma live especial para apresentar as novidades da @rommanel.

No dia seguinte, fui cedo para o programa e segui para participar do podcast BDQC, onde compartilhei minha trajetória pessoal e profissional. Ainda sobrou tempo para comprar arranjos e plantinhas na @milplantas antes de ir para o haras.

O que acharam? Contem aqui nos comentários e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijos!

Assista também à entrevista completa:

https://www.youtube.com/watch?v=X2q_CkgsQhs

