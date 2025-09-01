Bastidores que enchem o coração de alegria!
Minha chegada no Rancho @agroplaymusic foi só o começo de uma noite incrível: muita resenha boa com @serjaooficial, @robertamiranda, @teodoroesampaio… sem falar no carinho da mãe, tia e vó da querida Ana Castela 💕.
Esses encontros, risadas e trocas são o que fazem a música ter ainda mais sentido! 🎶🐎
