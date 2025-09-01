Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Tudo de Entretenimento – Acompanhe o melhor da Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Bastidores que enchem o coração de alegria!

Tudo de Entretenimento|Do canal Sula Miranda no YouTube

Bastidores que enchem o coração de alegria!

Minha chegada no Rancho @agroplaymusic foi só o começo de uma noite incrível: muita resenha boa com @serjaooficial, @robertamiranda, @teodoroesampaio… sem falar no carinho da mãe, tia e vó da querida Ana Castela 💕.

Esses encontros, risadas e trocas são o que fazem a música ter ainda mais sentido! 🎶🐎

@festadopeaodebarretos_oficial @festadopeaobarretos70anos


#SulaMiranda #AnaCastela #DVD #Bastidores #RanchoAgroPlay #Gratidão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.