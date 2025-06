Bebê reborn, fantasias e fuga da realidade: o que está acontecendo? – Clube da leitura Tudo de Entretenimento|Do canal Patricia Lages - Dicas de Economia no YouTube 15/06/2025 - 19h08 (Atualizado em 15/06/2025 - 20h51 ) twitter

A febre dos bebês reborn escancararam um comportamento preocupante: a fuga da realidade. Mas não só isso, pois há mais camadas sob esse iceberg. O que está levando as pessoas a fugirem da própria realidade. Qual o papel das redes sociais na difusão de comportamentos preocupantes, mas vistos como naturais? Estes são os assuntos do episódio de hoje!

CLUBE DA LEITURA PARA MEMBROS

Clique no link abaixo e entre no grupo VIP para mais informações e para ter acesso à LIVE em 24/6, às 20h:

https://chat.whatsapp.com/F8lsblmFowT0hPwllFxbVy

‌



O Clube da Leitura para membros terá início em 1º de julho de 2025 e será exclusivo para membros.

Os vídeos que estão publicados continuarão no ar, porém, os novos episódios serão acessados apenas pelos membros do clube. Esperamos todos vocês no novo Clube da Leitura para membros!

‌



Obrigada por assistir!

