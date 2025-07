Cachorro se apaixona por 'assaltante' que invadiu sua casa, roubou itens e brincou com ele #cães Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 11/07/2025 - 19h30 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h50 ) twitter

🐶💤 Invasão? Que nada! Enquanto o "ladrão" enchia a mochila, o cão de guarda… tirava uma soneca no sofá! 😂 E ainda ganhou carinho, brincou no tapete e virou BFF do intruso.

“Dono: o homem levou tudo!

Cachorro: Sim. Um querido ele!” 🥹

⠀

‌



Essa trend está mostrando que, no fim das contas, quem protege mesmo… é Deus! 🙏🤣

