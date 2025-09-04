Cães de abrigo explodem de felicidade ao ganhar graminha de veterinária e cena emociona #cães Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 04/09/2025 - 16h30 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h50 ) twitter

🌱🐶 Quem diria que algo tão simples como grama poderia trazer tanta alegria? Rayssa, médica veterinária em Dois Irmãos (RS), encontrou nessa ideia uma forma de melhorar o bem-estar dos mais de 130 cães que vivem no abrigo onde atua.

Entre vacinas, exames e cuidados diários, ela também pensa no lado emocional dos bichinhos, oferecendo a eles o contato com o verde que tanto amam. 🐾

Conversamos com Rayssa sobre essa iniciativa linda, que mostra como pequenos gestos podem transformar a vida de cães que aguardam uma família. 💛

📸 @vet.ray e @animaisdedoisirmaos

