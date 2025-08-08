Cão spitz que se arrumou de gravatinha para ser adotado é devolvido e motivo entristece protetora Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 08/08/2025 - 19h30 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h50 ) twitter

💔 Rael é um spitz alemão que viveu anos sendo explorado para reprodução. Quando finalmente foi resgatado pela dogfocinhos, recebeu amor, cuidados e a esperança de um recomeço.

De gravatinha no pescoço, foi adotado no fim de 2023… mas, oito meses depois, a tutora o devolveu com a justificativa de que estava se separando e precisava "resolver isso em cinco dias".

Por sorte, Rael foi adotado novamente poucas horas depois. 🐶❤️

📸 dogfocinhos

