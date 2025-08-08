Cão spitz que se arrumou de gravatinha para ser adotado é devolvido e motivo entristece protetora
💔 Rael é um spitz alemão que viveu anos sendo explorado para reprodução. Quando finalmente foi resgatado pela dogfocinhos, recebeu amor, cuidados e a esperança de um recomeço.
De gravatinha no pescoço, foi adotado no fim de 2023… mas, oito meses depois, a tutora o devolveu com a justificativa de que estava se separando e precisava "resolver isso em cinco dias".
Por sorte, Rael foi adotado novamente poucas horas depois. 🐶❤️
📸 dogfocinhos
