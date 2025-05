CASAL KAMIKAZE REVELA QUE QUER A PERMANÊNCIA DE GRETCHEN FIQUE NO POWER COUPLE! Tudo de Entretenimento|Do canal Selfie Service Cortes no YouTube 14/05/2025 - 20h01 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h54 ) twitter

Casal Kamikaze é FICA GRETCHEN? Gretchen fez uma estratégia junto com seu marido de perderem as provas e se colocarem nessa DR do #PowerCouple buscando uma resposta, depois de Rafa e Talira não sairem. Laura Keller opina que se Gretchen voltar dessa DR, vai ficar cada vez mais soberba. O que acham? 👀 #SelfieService

