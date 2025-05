Chihuahua cruza com bully sem tutora saber e filhote viraliza #chihuahua #americanbully #cães #pets Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 14/05/2025 - 19h30 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h50 ) twitter

Kobe 🐶 é um mix de bully com chihuahua que viralizou no TikTok 🎥, @xo.tatzzz, com mais de 10 milhões de views 😱. Pequeno, forte e cheio de charme, conquistou a internet! 💖

