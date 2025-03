COMEÇANDO O PROJETO DO MEU CLOSET I ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 24/03/2025 - 20h00 (Atualizado em 24/03/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? Como já mostrei aqui no canal, nós estamos fazendo algumas mudanças no apartamento e agora precisar criar um novo closet.

E é claro que pra pensar em como deixar esse móvel com a minha cara, fui discutir algumas ideias na @valcenter_planejados.

Depois de pensar nas cores, materiais e outros detalhes, chegou a hora de tirar todas as medidas necessárias do espaço em que o closet vai ficar. E na visita seguinte o Edu foi comigo pra conferir esse projeto que ficou incrível! Nós já estamos ansiosos pra ver o resultado!

Gostaram? Comentem aqui se querem ver a instalação não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

