COMO CONCILIO AS FUNÇÕES DE CASA E DO TRABALHO l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 02/06/2025 - 20h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! Tudo bem? Por aqui acordei cedinho pra levar o Alezinho na escola. E chegando no estúdio me diverti muito na gravação do programa.

Saindo de lá já fui almoçar e participar do podcast do querido @raphaeldmattos pra falar sobre a minha marca @alemdoolharbyanahickmann. Eu amei esse papo sobre empreendedorismo, saúde e beleza. Foi incrível!

Depois foi a hora de voltar pra casa pra recarregar a energia e curtir o restante do dia ao lado do Alezinho e os nossos pets. E o vlog não termina aqui! Se preparem pra continuação que também está cheia de novidades!

Gostaram? Comentem aqui, curtam e se inscrevam no canal pra conferir os próximos vídeos. Beijos!

‌



INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

‌



FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

‌



#anahickmann #vlog #bastidores

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.