COMO FICOU A MANSÃO POWER APÓS A VOLTA DE CAROL E DHOMINI?

Everton e Emilyn falam na #LivedoEliminado sobre amizade com Dhomini e Adriana e, que não estavam no jogo pra defender um lado ou outro! E pontuam, Dhomini passou do ponto no #PowerCouple mas a Carol não é vítima: “Vocês não tão vendo a Carol como ela tá se mostrando lá dentro… A Carol é inteligente.” Comenta Emilyn no #SelfieService

