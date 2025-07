COMO REAGI A DOENÇA DO EDU l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 24/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! Hoje compartilho com vocês um momento muito delicado na vida do Edu. Como vocês sabem, recentemente ele recebeu o diagnóstico de um tumor no pâncreas, ainda em estágio inicial.

E hoje eu abro o meu coração pra contar como foi esse processo de descoberta, reação à notícia e tudo o que vivemos até aqui. Cada etapa foi marcada por medo, esperança e, acima de tudo, muito amor.

O Edu tem sido um verdadeiro exemplo de coragem. E ver de perto a forma como ele enfrenta esse desafio só me faz admirá-lo ainda mais!

Agradeço a Deus por cada passo dado até aqui e a todos os amigos, familiares e seguidores que enviaram mensagens, orações e boas energias. Vocês fizeram (e continuam fazendo) toda a diferença.

‌



Esse momento nos uniu ainda mais e nos fez olhar com mais carinho para as pequenas coisas e a valorizar cada instante juntos. Espero que esse vídeo também traga força para quem está passando por momentos difíceis. Beijos!

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

‌



SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

‌



TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #eduguedes #superação

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.