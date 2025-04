Como transformar suas próximas conversas – Clube da leitura Tudo de Entretenimento|Do canal Patricia Lages - Dicas de Economia no YouTube 13/04/2025 - 18h17 (Atualizado em 13/04/2025 - 20h51 ) twitter

Neste segundo e último episódio do estudo do livro Discuta Menos, Dialogue Mais, de Jefferson Fischer (Ed. Intrínseca), vamos aprender a transformar nossas conversas futuras em conexões fortes, evitando os desentendimentos e as interpretações equivocadas.

Estamos na era da comunicação, por isso, todos devemos melhorar a forma como interagimos com as pessoas, seja na vida real ou no mundo virtual.

Confira o episódio 1 neste link: https://www.youtube.com/live/y-0uAyU1FhA?si=0el3dumTCS_H-l9u

Obrigada por assistir!

