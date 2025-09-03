Conheça Luna: a vira-lata caramelo e sua gangue que se tornaram frequentadores assíduos de pub #cão
🐾✨ Os vira-latinhas caramelo estão em todos os cantos do Brasil, mas alguns acabam conquistando um lugar especial. Foi o caso da Luna, que apareceu no Pub Dr. Nais Gastrobar em Turvo (SC) e nunca mais saiu.
Com seu jeitinho simpático, ela logo virou parte da rotina do local, recebendo carinho, comida e conquistando clientes e funcionários. 🐶💛
Essa história mostra como os caramelo são, de fato, a “raça não-oficial” mais amada do país. 🇧🇷🐕Conversamos sobre essa fofura com Patrícia, esposa do dono do pub.
📸 @lunadonais e @drnaisgastrobar
