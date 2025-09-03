Conheça Luna: a vira-lata caramelo e sua gangue que se tornaram frequentadores assíduos de pub #cão Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 03/09/2025 - 16h30 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h50 ) twitter

🐾✨ Os vira-latinhas caramelo estão em todos os cantos do Brasil, mas alguns acabam conquistando um lugar especial. Foi o caso da Luna, que apareceu no Pub Dr. Nais Gastrobar em Turvo (SC) e nunca mais saiu.

Com seu jeitinho simpático, ela logo virou parte da rotina do local, recebendo carinho, comida e conquistando clientes e funcionários. 🐶💛

Essa história mostra como os caramelo são, de fato, a “raça não-oficial” mais amada do país. 🇧🇷🐕Conversamos sobre essa fofura com Patrícia, esposa do dono do pub.

📸 @lunadonais e @drnaisgastrobar

