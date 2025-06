Conheça Preto e Lucca, os vira-latinhas que ganharam amor e uma vida cheia de histórias #cães #pets Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 28/06/2025 - 17h30 (Atualizado em 28/06/2025 - 20h50 ) twitter

🐾 Falamos com @thevinicamargo, tutor da Lucca e do Preto, dois vira-latinhas adotados com muito amor! 💛 Preto foi resgatado após um atropelamento e hoje vive feliz com sua cadeirinha. Lucca chegou antes, ainda filhote.

Uma dupla cheia de histórias e carinho! 🐶💫

