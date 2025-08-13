Conheça Rocket: o incrível gatinho que desafia a natureza e anda sobre duas patas #gatos #pets Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 13/08/2025 - 19h30 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h50 ) twitter

🐱💥 Ele nasceu sem as duas patinhas traseiras, mas não sem força de vontade! Quando Mareen e seu namorado ouviram a história de um gatinho diferente que apareceu no jardim de uma amiga, não pensaram duas vezes: foram conhecê-lo e logo levaram ao veterinário.

O diagnóstico? Rocket simplesmente nasceu assim - sem trauma, sem dor, apenas único! 🚀

Hoje, quase 9 anos depois, ele corre, pula, sobe em móveis e usa a caixa de areia com uma elegância que parece performance artística. Seu nome é Rocket, mas bem que poderia ser Zen Bolt. 😂✨

📸 flint.guerkchen.rocket

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.