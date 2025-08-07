DE VOLTA PRA CASA l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 07/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h50 ) twitter

Oi, pessoal! No vlog de hoje, compartilho mais um pedacinho das nossas férias. Voltamos da viagem e aproveitei alguns dias em casa com a família. O Alezinho precisou passar por um procedimento cirúrgico para melhorar a respiração, e felizmente correu tudo bem. Ele já está se recuperando e com mais qualidade de vida.

Também curtimos momentos juntos com o Alezinho e o Edu, incluindo passeios com nossos pets, com direito a higienização e alimentação especial no pós-passeio.

Saímos para almoçar e aproveitei para mostrar um mini tour pelo carro do Edu. E como eles adoram carros, terminamos o dia em um autorama super divertido.

Me contem nos comentários o que estão achando dos nossos dias de férias. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos!

