DESCUBRA OS SEGREDOS DO ACERTE OU CAIA COM TOM CAVALCANTE! Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 03/08/2025 - 18h30 (Atualizado em 03/08/2025 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Já imaginou como são os bastidores do Acerte ou Caia? Vem comigo pra dentro do game que tá parando o Brasil! Camarins, make, clima dos participantes e até um papo com Tom Cavalcante — tem de tudo um pouco!

E pra segurar o pique dessa gravação, tem Centrum no apoio! O multivitamínico nº1 do mundo agora tem a versão Essencial, com tudo que você precisa por apenas R$19,90! Energia, imunidade e risada garantida! #AcerteOuCaia #CentrumEssencial

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.