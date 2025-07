DESPEDIDA e RECOMEÇO – Como será o Clube da Leitura daqui em diante! Tudo de Entretenimento|Do canal Patricia Lages - Dicas de Economia no YouTube 13/07/2025 - 18h13 (Atualizado em 13/07/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta última LIVE do nosso Clube da Leitura aqui no YouTube, vou contar qual será o futuro do Clube nesta plataforma e dar a oportunidade para quem ainda não entrou no novo Clube da Leitura para membros. Está absolutamente imperdível!

.

QUER SER UM ASSSINANTE DO NOVO CLUBE DA LEITURA?

Clique neste link: https://hotm.art/clubeassinantes

‌



.

Obrigada até aqui e vamos em frente!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.