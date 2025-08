DIAS DE DESCANSO E AVENTURA EM FAMÍLIA l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 31/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! Nosso refúgio em Dourado continua rendendo momentos incríveis em família. Neste vídeo, mostro um pouco mais dos nossos dias de descanso, cheios de natureza, brincadeiras e muita conexão!

Nós remamos no lago, fizemos trilha no meio da mata, andamos a cavalo e ainda teve tempo para uma malhação com a minha irmã.

E o Alezinho aproveitou que já sabe andar de bicicleta para explorar comigo cada cantinho. E aproveitamos pra colher limão cravo, foi uma experiência deliciosa. Eu também joguei cartas com o Edu e, claro, curtimos muitas comidas gostosas!

Foram dias simples, mas cheios de significado. Espero que vocês tenham gostado! Comentem aqui e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

‌



INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

‌



FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

‌



#anahickmann #eduguedes #férias

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.