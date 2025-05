DICAS PRÁTICAS CONTRA A DENGUE Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Renata Alves no YouTube 30/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, meu povo! Tudo bem? Aproveitei minha folga para cuidar das plantinhas no meu quintal e percebi alguns riscos. Sabia que o pratinho pode acumular água parada e facilitar a reprodução de mosquitos transmissores de doenças? O Aedes aegypti, por exemplo, principal vetor da dengue, se aproveita desse descuido. Então, não perca tempo e veja agora mesmo as minhas dicas para cuidar bem das suas plantas e evitar dor de cabeça!

Se sentir sintomas como febre alta, dor de cabeça e/ou atrás do olhos, dor no corpo e/ou muscular, manchas vermelhas no corpo, enjoo e moleza, tome bastante água e procure uma Unidade de Saúde. Nada de se automedicar, hein?!

Compartilhe o vídeo com amigos, vizinhos e familiares porque a luta contra a dengue é uma responsabilidade coletiva.

