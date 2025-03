Ela encontrou esse animal no vaso do banheiro Tudo de Entretenimento|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 19/03/2025 - 16h16 (Atualizado em 19/03/2025 - 20h50 ) twitter

Tem gente que, para qualquer perrengue, tem um contato de emergência sempre à mão, certo?

Pois bem, na falta de um, a esteticista Ariely Pedralli Weschenfelder, que vive em Humaitá, no Rio Grande do Sul, só pode contar com ela mesma.

Por isso, em um momento tenso de sua vida, ela não se intimidou e, sozinha, expulsou de sua casa um animal assustador.

O bichinho? Um lagarto.

