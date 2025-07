EMILYN RESPONDE O QUE ACHOU DA AÇÃO DE GIOVANNA COM VICTOR PECORARO Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 07/07/2025 - 19h47 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tudo pelo entretenimento! Giovanna levou prints e provas para o Quebra Power e usou no embate com Victor sendo foi aplaudida pelas outras participantes. No #SelfieService, Emilyn explica porque aplaudiu atitude de Giovanna: “Eu achei que ela arrasou nessa questão, porque na edição não ia passar.” #PowerCouple

Inscreva-se no canal Lucas Selfie: https://www.youtube.com/@LUCASELFIE/

Inscreva-se no canal de cortes: https://www.youtube.com/@selfieservicecortes/

🤳 Redes Oficiais 📲

‌



Instagram: https://www.instagram.com/lucaselfie/

TikTok: https://www.tiktok.com/@olucasmaciel/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/selfieservice/

TikTok: https://www.tiktok.com/@selfie_service/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.