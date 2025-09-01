Logo R7.com
Encerrando os bastidores desse momento inesquecível! ✨

Tudo de Entretenimento|Do canal Sula Miranda no YouTube

Cheguei ao palco do Barretão com o coração acelerado e a emoção à flor da pele. Subir ali e cantar “Rédeas do Possante” ao lado da querida @anacastelacantora para aquela multidão foi simplesmente indescritível! 🎶🐎💖

Com 40 anos de carreira, nunca tinha cantado no Barretão… e foi a Ana quem me proporcionou esse presente. 🙏 Gratidão eterna por essa lembrança que ficará para sempre na minha história! 🌟

@agroplay


@festadopeaodebarretos_oficial

@festadopeaobarretos70anos


#SulaMiranda #AnaCastela #Barretão #Bastidores #RédeasDoPossante #Gratidão

