Encerrando os bastidores desse momento inesquecível! ✨
Encerrando os bastidores desse momento inesquecível! ✨
Cheguei ao palco do Barretão com o coração acelerado e a emoção à flor da pele. Subir ali e cantar “Rédeas do Possante” ao lado da querida @anacastelacantora para aquela multidão foi simplesmente indescritível! 🎶🐎💖
Com 40 anos de carreira, nunca tinha cantado no Barretão… e foi a Ana quem me proporcionou esse presente. 🙏 Gratidão eterna por essa lembrança que ficará para sempre na minha história! 🌟
@agroplay
@festadopeaodebarretos_oficial
@festadopeaobarretos70anos
#SulaMiranda #AnaCastela #Barretão #Bastidores #RédeasDoPossante #Gratidão
Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.