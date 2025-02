ENCONTRO EM FAMÍLIA NO SUL I ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 27/02/2025 - 20h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 02h36 ) twitter

Oi, gente! Tudo bem? Esse vlog está cheio de momentos especiais! Começamos o dia levando o Alezinho para a escola e curtindo um café da manhã delicioso com o Edu. Depois, partimos rumo a Porto Alegre para um evento inesquecível!

Tive a honra de apresentar o @premioibest ao lado do incrível @bomtalvao, e que experiência maravilhosa foi essa! A noite foi cheia de emoção e muita celebração!

No dia seguinte, levei o Edu para conhecer minha cidade natal, Santa Cruz do Sul, e tivemos um momento muito especial: ele conheceu meu avô pela primeira vez! Foi lindo e cheio de amor!

Me contem nos comentários: qual parte do vlog vocês mais gostaram? Quero saber! Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos incríveis!

