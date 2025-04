EVENTO COM O EDU E OBRA NO APARTAMENTO I ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 17/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! No vlog de hoje vou mostrar pra vocês o evento que fui com o Edu da minha marca @anahickmanneyewear.

Depois de fazer a make e me arrumar nós dois fomos ao evento e eu amei falar um pouco sobre esse projeto e conhecer alguns de vocês! E pra finalizar, chegamos em casa e tivemos um jantar em família.

No dia seguinte, acordei bem cedinho, levei o Alezinho pra escola e fui direto pra Record me preparar para a gravação do programa.

Saindo de lá enfrentei uma chuvinha na estrada e fui gravar uma campanha e tirar fotos pra @alemdoolharbyanahickmann. E registrei os bastidores de tudo!

‌



O que acharam? Comentem aqui, curtam e se inscrevam no canal. Beijos!

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

‌



SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

‌



TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #eduguedes #vlog

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.