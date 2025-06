FALEI SOBRE RELACIONAMENTO, SUPERAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE TDAH l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 23/06/2025 - 20h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? Nesse "Ana Responde" vou voltar à responder as perguntas que vocês me mandam nas redes sociais, não apenas para me abrir para vocês e mostrar algumas verdades da minha vida, mas também para desmistificar alguns pontos!

Ao responder vocês, acabei falando sobre um pouco de tudo sobre mim: Indo desde meu atual relacionamento até minha saúde mental, por exemplo.

Gostaram? Comentem aqui, curtam e se inscrevam no canal pra conferir os próximos vídeos. Beijos!

‌



