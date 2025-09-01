FINAL DE SEMANA NA FAZENDA l ANA HICKMANN
Oi, pessoal! Passei o final de semana na fazenda e quero mostrar tudo para vocês. Acordei cedinho pra gravar novas receitas da Casa Gialla ao lado do Edu, além de registrar os bastidores desse dia tão especial. Nós preparamos várias receitas deliciosas e estou animada pra compartilhar com vocês!
Também tivemos momentos de lazer com os bichinhos e os cavalos no haras, que tornaram a experiência ainda mais completa.
E pra finalizar, a nossa volta pra casa foi bem diferente: fizemos o trajeto de avião!
