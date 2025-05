FIZEMOS UMA FESTA SURPRESA PRO EDU l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 22/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? Decidi fazer um almoço surpresa para comemorar o aniversário do Edu.

Preparei toda a decoração do espaço com antecedência com as flores maravilhosas da @veilingholambra que fez toda a diferença. Além dos bolos e docinhos que ele ama.

E é claro que a festa não ficaria completa sem a família toda reunida. Eu chamei todo mundo que é especial para o Edu. E o dia dele foi incrível com muita comida boa e amor envolvido!

Gostaram? Comentem aqui que eu quero saber e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

#anahickmann #eduguedes #aniversário

