FOMOS VER O EDU CORRER I ANA HICKMANN

Oi, pessoal! No fim de semana eu comecei aproveitando a tranquilidade da fazenda e logo segui para um momento muito especial: a primeira corrida do Edu na @porschecupbrasil. Foi uma experiência cheia de adrenalina, e ele ainda garantiu o prêmio! Fiquei muito feliz por acompanhar de perto essa conquista.

Depois, fizemos uma parada na Casa Gialla para ver como está ficando a reforma. Cada detalhe novo me deixa ainda mais ansiosa para ver tudo pronto. Está ficando incrível, e mal posso esperar para compartilhar o resultado final com vocês!

O que acharam? Comentem aqui e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo. Beijoss!

