Gato que parece sempre estar de mau humor na verdade é um amorzinho de felino #gatos #pets
😾✨ Giggles pode até ter a carinha mais carrancuda da internet, mas esconde um coração cheio de amor. Resgatado das ruas de Akron (EUA) em situação frágil, ele foi cuidado pelo Riggi Rescue, vacinado, castrado e enfim adotado. Hoje, vive seguro, feliz e ganhando cada vez mais fãs com seu jeitinho único. 🐾❤️
📸 Instagram/gigglestheangrycat
