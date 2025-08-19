Logo R7.com
Gato que parece sempre estar de mau humor na verdade é um amorzinho de felino #gatos #pets

Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube

😾✨ Giggles pode até ter a carinha mais carrancuda da internet, mas esconde um coração cheio de amor. Resgatado das ruas de Akron (EUA) em situação frágil, ele foi cuidado pelo Riggi Rescue, vacinado, castrado e enfim adotado. Hoje, vive seguro, feliz e ganhando cada vez mais fãs com seu jeitinho único. 🐾❤️

📸 Instagram/gigglestheangrycat

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

